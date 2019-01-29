Россия может осуществить хакерские атаки во время выборов в Украине. Фото: sobitie

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Кибератаки против Украины может применить Российская Федерация с целью влияния на будущие выборы президента.

Москва продолжит вести свою информационную войну против демократии. Кремль задействует для этого свои интернет-ресурсы. Об этом 29 января заявил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс на слушании в сенатском комитете по делам разведки, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы ожидаем, что РФ использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы в Украине», — отметил он.

Глава американской разведки утверждает, что Москва во время информационной войны попытается разделить демократическое общество. Коутс добавил, что российское руководство дружит с «репрессивными режимами» Кубы, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Сирии. При этом отмечается сближение отношений России и Китая.

Напомним, на днях глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что Российская Федерация выделила своим спецслужбам около 350 млн долл., чтобы они смогли вмешаться в выборы президента в 2019 году. В разведке утверждают, что эти деньги направят на оплату публикаций фейковых новостей и организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство Украины.