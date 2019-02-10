Последний штурм позиций ИГИЛ начался в Сирии

Боевые действия в Сирии. Фото: Centcom

https://racurs.ua/n117979-posledniy-shturm-poziciy-igil-nachalsya-v-sirii.html

Racurs.ua

Военная операция против «Исламского государства» в Сирии приближается к возможному окончанию. Сирийские демократические силы при поддержке США начали финальное наступление на позиции ИГИЛ.

Сейчас исламисты контролируют район площадью 5 кв. км в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор. В субботу, 9 февраля, представители SDF заявили о возобновлении боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

«Началась битва, чтобы уничтожить последние остатки этой террористической организации», — цитирует издание представителей демократических сил.

Сирийская оппозиция предполагает, что эту территорию контролируют почти 600 боевиков «Исламского государства», большинство из которых иностранцы. Ранее наступление на позиции ИГИЛ не начинали потому, что в районе проживало большое количество гражданских. Местному населению дали возможность покинуть зону боевых действий. Всего было эвакуировано более 20 тыс. человек.

Напомним, в январе Соединенные Штаты начали выводить свои войска с территории Сирии. Покидая страну американские войска одновременно будут вести боевые действия против остатков территориального халифата ИГИЛ в разных направлениях.