Юрий Луценко. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n117978-genprokuratura-identificirovala-policeyskih-izbivshih-zaderjannyh-aktivistov-na-podole-lucenko.html

Racurs.ua

Готовится подозрение по факту избиения лежащего человека во время задержания на Подоле.

Генеральная прокуратура уже открыла производство о превышении полномочий работниками столичной полиции. Об этом 10 февраля сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в Facebook.

«Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение», — говорится в сообщении.

По словам Луценко, следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилию в отношении участников пикета и дальнейших действий полицейских под райотделом. Правоохранители также отреагируют на попытки захвата отделения Нацполиции.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади перед встречей Юлии Тимошенко полиция задержала людей с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?». Среди задержанных были и члены националистической организации С14. Впоследствии, в отделении полиции на Подоле пришли сторонники задержанных. Возникла стычка, в ходе которой правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Полиция задержала более 40 человек, которых впоследствии отпустили. Во время задержания один из полицейских кричал к активисту «ложись, Бандера».

Сотрудники Государственного бюро расследований и открыли уголовное производство против полицейских за ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.