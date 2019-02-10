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Ракурс
Полиция Стокгольма. Фото: Vesti.Ru

В Стокгольме прогремел взрыв, есть погибший (ФОТО)

10 фев 2019, 19:09
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Взрыв в Стокгольме произошел в воскресенье, 10 февраля. В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек.

Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб мужчина, который закладывал взрывное устройство возле одного из жилых домов. Об этом сообщает местное издание VG.no.

В полиции сообщили, что неизвестный молодой человек пытался заложить взрывное устройство возле дома. Бомба сработала, мужчина погиб на месте от полученных травм. Журналисты утверждают, что погибший — самоубийца, и таким образом он решил покончить с жизнью. В районе, где произошел взрыв, начали эвакуировать людей.

Представитель местной полиции Анна Вестберг заявила, что следователи исключают версии, связанные с терроризмом. Сейчас силовики проводят проверку для выяснения причин.

Взрыв в Стокгольме. Фото: Expressen

Напомним, 27 января две бомбы взорвались в римо-католической церкви на Филиппинах. По меньшей мере 21 человек погиб, а 71 получил ранения.

Источник: Ракурс


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