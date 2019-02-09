Участнику массовых протестов во Франции оторвало кисть руки (ВИДЕО 18+)

Участнику протестов во Франции оторвало кисть руки. Фото: ТСН

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Racurs.ua

Участнику протестов во Франции оторвало кисть руки. Такое серьезное ранение протестующий получил сегодня.

Отмечается, что участники акции протестов окружили полицейских. Правоохранители использовали против митингующих гранаты со слезоточивым газом, сообщает «Апостроф».

Гранаты, которые кидали полицейские в сторону протестующих, манифестанты подбирали и перекидывали за ограждение к зданию Национального собрания. Пострадавший парень делал также: к его ногам упала граната и он хотел ее отбросить. Манифестант ударил по гранате и она взорвалась в его руке.

После взрыва пострадавшего окружили медики и другие участники демонстрации. Ему начали оказывать помощь, а протестующих охватила паника.

Ранее сообщалось, что на массовые акции «Желтые жилеты» вывели 700 тыс. манифестантов, около 200 участников протестов были задержаны. Отметим, что массовые протесты во Франции начались еще 17 ноября 2018 года из-за желания правительства повысить акцизы на топливо. С тех пор акции не прекращаются.