Детенышей китов редкого вида обнаружили в Атлантическом океане. Фото: SciencePop

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Racurs.ua

Детенышей китов редкого вида обнаружили американские исследователи в Атлантическом океане у побережья штатов Флорида и Джорджия. Сообщается, что речь идет о детенышах северного гладкого кита.

Северные гладкие киты находятся под угрозой вымирания, поэтому ученых воодушевил факт появления детенышей. Отмечается, что на данный момент количество особей этих китов составляет около 400, сообщает ТАСС, ссылаясь на Daytona Beach News Journal.

Седьмого детеныша кита обнаружили на этих выходных. Согласно данным ученых, потомство дала 17-летняя самка по кличке Пико, которая внесена в базу данных под номером 3270.

Отмечается, что северные гладкие киты ежегодно зимой мигрируют к берегам Флориды и Джорджии из вод побережья штата Мэн. В последние годы количество детенышей постоянно уменьшалось. Если зимой 2008−2009 годов их было 39, то в сезон с 2016 по 2017 годы лишь пять, а в прошлом году исследователи не обнаружили ни одного детеныша. Поэтому, когда этой зимой ученые увидели семь детенышей очень обрадовались. Отмечается, что для поддержания популяции необходимо, чтобы каждый год появлялось около 16−18 особей.