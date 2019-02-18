Трамп и Путин. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n118298-tramp-poveril-putinu-a-ne-dannym-razvedki-ssha-kasatelno-severokoreyskih-raket-eks-glava-fbr.html

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не принял во внимание информацию американской разведки касательно ракет Северной Кореи.

Разведка США пыталась убедить Трампа, что Корейская Народно-Демократическая Республика может нанести ракетный удар по американской территории и эта баллистическая ракета способна долететь до США. Однако хозяин Белого дома заявил, что в этом вопросе скорее всего поверит своему российскому коллеге Владимиру Путину, который заверил его, что Пхеньян не обладает таким вооружением. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил бывший заместитель главы Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб.

Трамп заявил, что ему «все равно» и он «верит Путину». При этом экс-глава ФБР не уточнил, когда такое заявление делал американский президент. По словам Маккейба, о разговоре Трампа с разведкой ему рассказали коллеги из спецслужб, которые находились на этой встрече.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп скрывал от чиновников своей администрации все детали личных встреч с российским президентом Владимиром Путиным.