Из Венесуэлы выслали группу депутатов Европарламента

Депутатов из Европы не пустили в Венесуэлу. Фото: ИноСМИ

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Racurs.ua

Депутатов Европейского парламента не пустили в Венесуэлу для встречи с лидером местной оппозиции Хуаном Гуайдо, которого ряд стран уже признал легитимным руководителем Венесуэлы.

Делегацию из Европы выслали из Венесуэлы в воскресенье, 17 февраля. Ряд членов Европейской народной партии намеревались встретиться с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Об этом заявил представитель Европарламента Эстебан Гонсалес Понс, сообщает DW.

«Нас высылают из Венесуэлы. У нас забрали паспорта», — отметил Понг и добавил, что им не сообщили о причине запрета на въезд.

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутатам за несколько дней до поездки по дипломатическим каналам направили уведомления о запрете въезда. Дипломат отметил, что парламентариям с «заговорщическими мотивами» рекомендуют воздерживаться от поездок в Венесуэлу.

Напомним, 16 февраля Соединенные Штаты Америки отправили в Венесуэлу первый самолет с гуманитарной помощью. Воздушная машина доставила 180 т продуктов питания и медицинских наборов. В Вашингтоне уверены, что этого хватит более чем на 25 тыс. лиц. Ранее гумпомощь в Венесуэлу доставляли коммерческими самолетами.