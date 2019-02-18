Три маленьких ребенка погибли в пожаре на Черниговщине

Пожар в Черниговской области унес жизни трех человек. Фото: ЦензорНЕТ

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Racurs.ua

Пожар в Черниговской области унес жизни троих маленьких деток.

В воскресенье, 17 февраля, горел частный жилой дом в селе Дягова Менского района. Пожар возник в 20.05, огонь охватил площадь 50 кв. м. В 22.10 огнеборцы смогли ликвидировать пожар. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К сожалению, не обошлось без погибших. В пожаре погибли три ребенка 2015, 2016 и 2017 годов рождения. Причину и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты. На месте происшествия работала оперативная группа управления ГСЧС в Черниговской области.

Напомним, 15 января произошел пожар в корпусе Национального авиационного университета в Киеве. Возгорание случилось на цокольном этаже четырехэтажного корпуса учебного заведения.

Очевидцы утверждают, что во время задымления студенты были вынуждены травиться угарным газом, а выбраться из помещения было сложно, потому что неизвестно у кого были ключи от выходов. Также не сработали ни сирены, ни пожарная сигнализация.