На Киевщине произошел масштабный пожар, СМИ сообщают о 12 сгоревших квартирах (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар на Киевщине. Фото: NewsOne

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Пожар в селе Чубинское Киевской области произошел в двухэтажном здании магазина. Загорелся утеплитель наружной стены, пожар распространился на более 250 кв. м.

Огонь в здании магазина вспыхнул 4 февраля в 19.55. Огнеборцы смогли ликвидировать пожар в 00.08 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Одновременно «Вестник Чубинского» со ссылкой на местных пожарных в Facebook сообщает, что в результате пожара выгорело не только складское помещение магазина. Отмечается, что огонь полностью уничтожил одну квартиру и крышу на площади 300 кв. м. Еще десяток квартир затоплены и повреждены в результате пожара. В подвальном помещении затопило бар, боулинг и электрощитовую всего комплекса.

«Пострадали люди, которые остались без крыши над головой. Больше всего пострадала молодая семья Марины и Юрия Довгоший с трехлетней дочкой, их квартира выгорела дотла, они остались без крыши над головой и имущества», — пишет издание.

Спасатели пока не назвали официальную причину пожара. Но СМИ пишут, что пожар начался с рампы магазина «Фора». Огонь за считанные секунды перекинулся на складское помещение, в котором хранились картонные коробки и пластиковая тара. Далее пожар распространился на утепленную пенопластом стену квартиры, затем на крышу здания.

Напомним, 5 февраля вспыхнул пожар в восьмиэтажном доме на юго-западе Парижа. Жертвами чрезвычайного происшествия стали по меньшей мере восемь человек, пострадали 27 человек.