Часть из около 2,5 тыс. служебных квартир в Киеве уже приватизирована, фото: «Википедия»

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Топ-чиновники массово приватизируют служебные квартиры в дорогих жилых комплексах Киева, выданные им на период работы.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші», сообщает издание Bihus.info.

Такие квартиры выдаются сотрудникам, которые не имеют собственного жилья. После увольнения они должны освободить их для следующего владельца.

Однако, как установили журналисты, часть из около 2,5 тыс. служебных квартир, которые за последние четыре года были на учете в Киеве, уже выведена из этого статуса и перешла в частную собственность. Причем некоторые из этих квартир вскоре перепродали.

В частности, судья Конституционного суда Александр Касминин в декабре 2013 года получил квартиру площадью более 150 кв. м в жилом комплексе «Панорама на Печерске».

Уже спустя несколько месяцев — в мае 2014 года этот судья добился вывода квартиры из перечня служебных и приватизировал ее. Сегодня стоимость такой квартиры составляет около 5 млн грн.

Кроме него, в этом жилом комплексе также приватизировали служебные квартиры начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

Бывший судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил, который теперь пытается через конкурс попасть в состав Верховного суда, приватизировал служебную квартиру в дорогом жилом комплексе, расположенном по адресу бульвар Дружбы народов, 14−16. Эту квартиру семья судьи уже продала.

В этом же жилом комплексе служебные квартиры приватизировали судьи Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. Отмечается, что Прокопанич приватизированную квартиру не использует и проживает в селе Гореничи в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Заместитель начальника следственного управления киевской полиции Эдуард Соловьев приватизировал квартиру в жилом комплексе «Хрустальные источники», расположенном рядом с парком «Феофания».

Напомним, фотографии на странице ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского в социальной сети Instagram недавно помогли выявить незадекларированный загородный дом площадью более 1 тыс. кв. м.