Дети не игрушки: жонглирующих ребенком россиян задержали в Малайзии. Фото: rodili.ru

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Российскую пару путешественников задержали в Малайзии за то, что они жонглировали ребенком на улице.

Россияне устроили шоу на улице в Куала-Лумпур, в рамках которого они подбрасывали в воздух и крутили на руках 4-месячную дочку. Такое шоу вызвало шок у местных жителей и туристов, многие пожаловались в правоохранительные органы на выступление россиян, сообщает Tjournal.ru.

Полицейские арестовали 28-летнего Михаила Бондарука и 27-летнюю Екатерину Шиманову за действия, создающие угрозу жизни ребенка. Отмечается, согласно местным законам, родителям девочки грозит штраф размером 4800 долл. или же тюремное заключение.

Отмечается, что задержанные россияне — йоги и путешественники, они показывают шоу с ребенком во многих странах. Такие резкие движения со своей дочкой они называют «динамической гимнастикой».

Видео с указанным шоу, на которое поступили жалобы, расценено модераторами соцсетей, как содержащее сцены насилия над ребенком.