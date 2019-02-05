«Укрзализныця» сократила периодичность курсирования поездов в Россию

«Укрзализныця» отменила некоторые поезда в РФ. Фото: WordPress.com

https://racurs.ua/n117736-ukrzaliznycya-sokratila-periodichnost-kursirovaniya-poezdov-v-rossiu.html

Racurs.ua

Поезда «Укрзализныци» с меньшей периодичностью будут курсировать из Украины в Российскую Федерацию.

Со вторника, 5 февраля, через день будут курсировать поезда № 24/23 Одесса — Москва — Одесса и № 20/19 Харьков — Москва — Харьков. Раньше они отправлялись в РФ ежедневно. Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци».

Железнодорожники пояснили, что уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Например, в прошлом году перевезли в РФ 772,9 тыс. пассажиров. Это почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

В «Укрзализныце» объяснили, что украинцы стали чаще посещать страны Евросоюза. С августа 2018 года до 1 января 2019 года пассажиров в ЕС было перевезено на 10% больше, чем в РФ.

«Всего в ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года перевезены 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию и обратно — 329,4 тыс. пассажиров. В целом специалисты „Укрзализныци“ прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Так, в деловые и туристические центры Европы „Укрзализныця“ уже назначила 20 пар поездов», — отметили железнодорожники.

В компании напомнили, что в прошлом году отменили поезда в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода и Чернигова.

Ранее сообщалось, что в «Укрзализныце» пообещали, что в 2019 году компания продолжит расширять железнодорожное сообщение со странами Европы. Новые поезда будут курсировать в столицу Германии Берлина и словацкий город Кошице, что вблизи границы с Украиной.