Надежда Савченко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n117735-nadejdu-savchenko-pereveli-v-lukyanovskoe-sizo-sestra.html

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Подозреваемого в государственной измене народного депутата Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук со ссылкой на Красный крест сообщила ее сестра Вера.

Отмечается, что ранее Савченко находилась в СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ).

Надежду Савченко обвиняют в попытке организации терактов и стрельбы в центре Киева с целью убийства представителей руководства Украины, свержения конституционного строя и захвата власти.

По версии следствия, соучастником Савченко был бывший руководитель центра освобождение пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Его 8 марта 2018 года задержали на одном из контрольно-пропускных пунктов на Донбассе с арсеналом оружия, которое он пытался завезти из временно оккупированных территорий.

В августе 2018 года в СБУ сообщили, что завершили расследование этого дела.

2 февраля этого года стало известно, что его судебное рассмотрение состоится в Чернигове. Этот город выбрали, поскольку большинство свидетелей или проживают в Чернигове, или им удобнее до него добираться.

Напомним, 26 января политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» выдвинула своего лидера кандидатом в президенты Украины. 3 февраля ее сестра подала соответствующие документы в ЦИК.