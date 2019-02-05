Антикоррупционного робота приостановили из-за выявления большого количества нарушителей в Китае

Робота по выявлению коррупционеров приостановили из-за выявления большого количества нарушителей. Фото: Финансовый Блог

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Робота по выявлению коррупционеров в Китае приостановили из-за того, что он нашел много нарушителей.

Программа Zero Trust (нулевое доверие) выявила 8,7 тыс. нарушителей среди 1% процента китайских чиновников, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что Zero Trust начал свою работу в 2012 году в Китае. Программа проверяла доходы не только китайских чиновников, но и их родственников в 150 государственных базах данных. Если доходы превышали определенные суммы, программа направляла уведомление в полицию.

В работе программы Zero Trust также было несколько недостатков. Антикоррупционный робот выявлял нарушения, но не указывал, в связи с чем они произошли. Из-за этого правоохранительным органам пришлось открывать дела и проводить расследования. Помимо этого, робот отправлял уведомление о нарушении и самому коррупционеру, что позволяло чиновнику заранее подготовиться к расследованию и скрыть данные от правоохранителей.

На данный момент почти все китайские провинции отказались от Zero Trust, с этой программой работают только в провинции Хунань.