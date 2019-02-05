Рада рассматривает вопросы нацбезопасности, доукомплектования ВСУ и топливно-энергетического комплекса (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Спикер ВРУ Андрей Парубий. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n117731-rada-rassmatrivaet-voprosy-nacbezopasnosti-doukomplektovaniya-vsu-i-toplivno-energeticheskogo.html

Racurs.ua

Заседание Верховной Рады началось 5 февраля. Народные депутаты на 10 сессии VIII созыва планируют поработать над рядом законопроектов.

В частности, Рада рассмотрит ряд вопросов национальной безопасности. Политики планируют внести изменения в некоторые законодательные акты в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов. Ожидается, что избранники рассмотрят проект закона касательно воинских званий военнослужащих, внесут изменения в отдельные законы по вопросам прохождения военной службы, а также рассмотрят вопрос создания условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс. Об этом сообщается в повестке дня сессии, который опубликован на веб-странице украинского парламента.

В первом чтении нардепы обсудят проект закона № 9454 о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе». Принятие документа нормирует вопрос о возможности доукомплектования Вооруженных сил Украины до установленной законом численности за счет военнослужащих, служба которых будет приостановлена.

Планируется, что парламент внесет изменения в закон о рынке электрической энергии, в некоторые законы в сфере использования ядерной энергии, переименует ряд населенных пунктов.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада намерена рассмотреть вопросы, касающиеся внесения изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.