Привет, Берлин: «Укрзализныця» запустит поезд в Германию

Главный железнодорожный вокзал Берлина Hauptbahnhof, фото — Ring Travel

https://racurs.ua/n117564-privet-berlin-ukrzaliznycya-zapustit-poezd-v-germaniu.html

Racurs.ua

В 2019 году «Укрзализныця» продолжит расширять железнодорожное сообщение со странами Европы. В частности, в этом году планируется запустить поезда в Германию и Словакию. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «Громадське».

Новые поезда будут курсировать в столицу Германии Берлин и словацкий город Кошице.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов добавил, что в этом году компания также планирует обновить 110 пассажирских вагонов. 46 из них будут новыми, а остальные — «существенно отреставрированными».

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве по примеру экспресса в аэропорт «Борисполь».

Напомним, что частный чешский перевозчик Leo Express планирует запустить в 2019 году поезд из Праги в Украину. Планируется, что поезд будет курсировать четыре раза в день.