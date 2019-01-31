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Главный железнодорожный вокзал Берлина Hauptbahnhof, фото — Ring Travel

Привет, Берлин: «Укрзализныця» запустит поезд в Германию

31 янв 2019, 18:57
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В 2019 году «Укрзализныця» продолжит расширять железнодорожное сообщение со странами Европы. В частности, в этом году планируется запустить поезда в Германию и Словакию. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «Громадське».

Новые поезда будут курсировать в столицу Германии Берлин и словацкий город Кошице.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов добавил, что в этом году компания также планирует обновить 110 пассажирских вагонов. 46 из них будут новыми, а остальные — «существенно отреставрированными».

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве по примеру экспресса в аэропорт «Борисполь».

Напомним, что частный чешский перевозчик Leo Express планирует запустить в 2019 году поезд из Праги в Украину. Планируется, что поезд будет курсировать четыре раза в день.


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