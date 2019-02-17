Состояние здоровья экс-разведчика Скрипаля ухудшилось. Фото:

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Racurs.ua

Состояние здоровья бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля ухудшилось.

Сейчас медики наблюдают за Скрипалем в его доме, бывшего офицера еще госпитализировали, сообщает The Sunday Times.

Врачи сообщают, что есть вероятность того, что бывший разведчик может не избавиться от последствий отравления. Также медики еще не могут спрогнозировать последствия того, как изменится состояние Скрипаля в будущем.

Отмечается, что влияние вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь пока еще не изучено. Врачи предполагают, что со временем вещество выведется из организма, однако определенные последствия отравления будут сохраняться еще долгое время.

Напомним, Скрипаля и его дочь отравили в марте 2018 года. Впрочем, им удалось выжить. В покушении на них подозревают российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова. Недавно СМИ назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей. Отмечается, что в отравлении бывшего разведчика подозреваются пятеро граждан Российской Федерации.