Отравление в Солсбери. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n117835-tretiy-podozrevaemyy-v-pokushenii-na-skripaley-ostalsya-v-velikobritanii-the-telegraph.html

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Российский офицер военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов остался на территории Великобритании после отравления в Солсбери.

Шпион находился в стране еще несколько дней после покушения на экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

Отмечается, что Федотов прибыл в Великобританию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу — Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировим (Анатолий Чепига).

Журналистам удалось узнать, что Федотов имел при себе такой же билет на самолет в Россию, как и Петров с Бошировим. Но, почему-то, перед самым вылетом он отменил свою регистрацию на рейс. Таким образом третий подозреваемый в отравлении Скрипалей остался на территории Великобритании после совершения покушения на бывшего российского разведчика и его дочь.

Ранее сообщалось, что представители 28 стран Евросоюза договорились о введении санкций против четырех подозреваемых по «делу Скрипалей». Среди этих лиц есть и Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов). Лондон подозревает этих лиц в применении химического оружия на территории своей страны. Сотрудники ГРУ заявляли, что путешествовали в Солсбери.

Напомним, что в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывание россиян в стране.