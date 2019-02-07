Украинский фристайлист завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в США

Александр Абраменко стал призером чемпионата мира. Фото: НОК Украины в Facebook

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Racurs.ua

Спортсмен из Украины Александр Абраменко стал обладателем серебряной медали. Украинец показал хороший результат на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу в американском штате Юта.

Это «серебро» стало первой наградой украинского олимпийского чемпиона 2018 года. Также эта медаль стала второй в истории украинской лыжной акробатики. Бронзовую медаль в 2011 году завоевала Ольга Волкова. Об этом 7 февраля сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Абраменко в суперфинале чемпионата выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full. Этим он сумел набрать 126.24 балла. Победил в соревнованиях представитель Российской Федерации Максим Буров — 130,09 балла. Третье место занял спортсмен из Швейцарии Ной Рот.

Соревнования по лыжной акробатике среди женщин украинка Ольга Полюк завершила на седьмой позиции, а победила представительница Беларуси Александра Романовская.

Напомним, украинка Марина Бех-Романчук на международном турнире по атлетике Istaf Indoor в Берлине стала обладательницей серебряной награды. На соревновании она также установила личный рекорд — прыгнула на длину 6,73 м.