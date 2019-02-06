Ученые нашли неожиданную причину начала человеческой эволюции

Главная причина начала человеческой эволюции оказалась довольно неожиданной, фото: vk.me

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Прогрессу в развитии человеческого мозга поспособствовал вкус жира и соответствующая диета.

Об этом говорится в новой работе антропологов из Йельского университета (США), сообщает пресс-служба этого научного учреждения.

По мнению ученых, наши далекие предки полюбили вкус жира, употребляя в пищу костный мозг из скелетов крупных животных, убитых хищниками.

Любовь к жиру у предков людей, вероятно начала появляться 4 млн лет назад, считают антропологи.

«Это объясняет, почему мы желаем его и сегодня», — отмечает антрополог Джессика Томпсон, главный автор этого исследования.

По ее словам, резервуары жира в длинных костях животных были чрезвычайно важной калорийной пищей среди в целом низкокалорийного окружения.

Это могло бы дать наследникам любителей жирной пищи преимущество, необходимое для того, чтобы дать начало цепочке человеческой эволюции, считает Томпсон.

Эта теория оспаривает популярное среди антропологов мнение, что начало употребления мяса является важнейшим фактором в эволюции человека.

Томпсон подчеркивает, что питательные вещества мяса и жира разные, так же как и технологии, необходимые для доступа к ним — процесс добычи мяса традиционно сочетается с изготовлением острых инструментов, а получение жирного костного мозга требует только более доступного разбивания костей камнями.

Авторы исследования считают, что стремление к потреблению костного мозга могло не только подпитывать растущий размер мозга предков людей, но и стать причиной поиска способов выхода за пределы парадигмы разбиваемых камнями костей, побуждая изготавливать более сложные инструменты и охотиться на крупных животных.

Мозг человека потребляет 20% энергии организма в покое, что вдвое больше, чем мозг других приматов, которые почти исключительно вегетарианцы.

До сих пор ученые не пришли к единому мнению, как именно наши далекие предки находили дополнительные калории, нужные для развития и поддержки возрастающего объема мозга.

Напомним, недавно ученые доказали, что эволюция никогда не останавливается.