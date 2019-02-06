Проблемы в работе Общественного вещания могут начаться уже спустя неделю, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117832-provedenie-debatov-mejdu-kandidatami-v-prezidenty-pod-ugrozoy-alasaniya.html

Racurs.ua

Увольнение Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания именно сейчас ставит под угрозу проведение дебатов между кандидатами в президенты в эфире национальной телекомпании.

Причина этого, в частности, в приостановлении действия гранта от донора Общественного вещания USAID (Агентства США по международному развитию). Об этом Аласания заявил в интервью изданию Deutsche Welle.

По его словам, проблемы в работе Общественного вещания могут начаться уже спустя неделю.

Кроме того, отмечает Аласания, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не принял финансовый отчет.

«А без этого не может двигаться бюджет. Он не принят, и я не знаю, как компании работать дальше», — отмечает чиновник.

По словам Аласании, он не считает, что это решение было инициировано президентом Украины Петром Порошенко, и не рассматривает решение наблюдательного совета в качестве примера единой атаки власти на Общественное вещание.

«Но есть некоторые очень ретивые ребята, приближенные к ней», — отмечает Аласания.

Напомним, наблюдательный совет НСТУ 31 января решил досрочно отстранить Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания. Это решение поддержали девять из 12-ти членов наблюдательного совета.