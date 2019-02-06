В России опасаются территориальных споров относительно Луны: topnews.in

https://racurs.ua/n117831-rossiyskie-chinovniki-zagovorili-o-svoih-pravah-na-lunu-smi.html

Racurs.ua

В «Роскосмосе» и Российской академии наук заявляют о необходимости начать подготовку специалистов по космическому праву в профильных вузах страны на случай необходимости отстаивания интересов РФ в территориальных спорах относительно Луны.

Об этом говорится в совместном решении обоих ведомств, принятом по результатам совещания по разработке национальной программы России по исследованию и освоению Луны, сообщает РИА «Новости», к журналистам которого попал этот документ.

Отмечается, что соответствующее совещание состоялось еще в ноябре 2018 года.

По мнению экспертов, эта инициатива связана с ростом заинтересованности ряда государств и частных компании в полезных ископаемых и других ресурсах естественного спутника Земли.

Стоит добавить, что Генассамблея ООН еще в 1979 году приняла решение о невозможности провозглашения национального суверенитета над Луной, или присвоение спутника Земли в любой другой способ.

Напомним, недавно стало известно, что американское космическое агентство NASA и Китайское национальное космическое управление (CNSA) планируют совместно исследовать Луну.