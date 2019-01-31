Внезапная отставка Аласании: главу Общественного вещания уволил Наблюдательный совет компании

Зураб Аласания, фото — Украинская правда

https://racurs.ua/n117565-vnezapnaya-otstavka-alasanii-glavu-obschestvennogo-veschaniya-uvolil-nabludatelnyy-sovet-kompanii.html

Racurs.ua

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) 31 января досрочно отстранил Зураба Аласанию от должности председателя правления Общественного вещания.

Об этом в Фейсбук сообщила заместитель председателя Совета НСТУ и член Наблюдательного совета Светлана Остапа.

За такое решение проголосовали девять из 12-ти членов. Трое членов были против увольнения Аласании.

Аласанию назначили председателем правления НОТУ в апреле 2017 года. До этого он работал гендиректором Национальной телекомпании Украины, а в 2016 году подал в отставку.

В повестке дня сегодняшнего заседания Наблюдательного совета НОТУ были вопросы отчета о деятельности компании в 2018 году, а также о формате теледебатов во время президентских выборов.

Напомним, что осенью 2018 года Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание Национальной общественной телерадиокомпании Украины.