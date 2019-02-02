Легкоатлетка из Украины завоевала серебряную медаль на турнире в Германии

Марина Бех-Романчук прекрасно выступила на турнире в Германии. Фото: Телеканал 24

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Украинка Марина Бех-Романчук на международном турнире по атлетике Istaf Indoor в Берлине стала обладательницей серебряной награды.

На соревновании представительница Украины также установила личный рекорд — прыгнула на 6,73 м в длину. Об этом 2 февраля сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и олимпийская команда в Facebook.

«Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук с личным рекордом 6,73 завоевывает серебряную награду в прыжках в длину на турнире Istaf Indoor в Берлине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинка на два сантиметра улучшила свой личный рекорд. Первое место заняла немецкая спортсменка Малайка Мигамбо. Она установила новый мировой рекорд — сумела прыгнуть на 6,99 м.

Как известно, в 2018 году Бех-Романчук тоже завоевала «серебро» на чемпионате Европы в Берлине. Тогда на открытой арене украинка прыгнула на 6,73 м.

Напомним, украинские шпажисты Ксения Пантелеева и Богдан Никишин приняли участие в турнире Гран-при в Катаре, где завоевали серебряную и бронзовые медали.