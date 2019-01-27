Украинские шпажисты завоевали серебряную и бронзовую медали на Гран-при в Катаре (ФОТО)

Украинцы стали призерами турнира по фехтованию. Фото: НОК Украины и олимпийская команда в Фейсбук

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Украинцы Ксения Пантелеева и Богдан Никишин приняли участие в турнире Гран-при в Катаре, где за звание лучших соревнуются самые ловкие шпажисты мира.

Они завоевали на соревнованиях серебряную и бронзовые медали. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и олимпийская команда в Facebook.

«Отметим, что для Ксении это первая в карьере медаль на турнирах уровня Кубка мира и Гран-при, для Богдана — 18-я!», — сообщили в НОК.

Ксения Пантелеева в ходе соревнований оказалась лучше немки Патриции Дерп (15:14), представительницы Италии Росселлы Фьяминго (15:7), француженки Мари-Флорен Кандассы (14:11), спортсменки из Китая Чжу Мини (15:8) и россиянки Виолетты Колобовой (15:12). В финале украинка уступила чемпионке мира Юлии Беляевой из Эстонии со счетом 11:15.

Богдан Никишин на этих соревнованиях стал бронзовым призером. Будучи вторым номером мирового рейтинга, 38-летний украинец победил на своем пути представителя Гонконга Фон Хой Сунь (15:8), украинца Игоря Рейзлина (15:11), фехтовальщика из Нидерландов Баса Вервейлена (15:13), россиянина Сергея Беду (15:11).

В полуфинале шпажист из Украины, к сожалению, уступил 23-летнему представителю Испании Юлену Перейре со счетом 9:15.

Напомним, стрелки из Украины Елена Костевич и Олег Омельчук победили на международном турнире H&N Cup в Мюнхене. Украинцы не только завоевали золотые медали в стрельбе из пневматического пистолета, но и установили новый мировой рекорд, который ранее принадлежал стрелкам из Российской Федерации.