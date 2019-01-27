Украинские стрелки завоевали золотые медали и установили мировой рекорд на турнире в Германии (ФОТО)

Украинцы на турнире в Германии. Фото: НОК Украины в Facebook

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Стрелки из Украины Елена Костевич и Олег Омельчук победили на международном турнире H&N Cup в Мюнхене.

Украинцы завоевали золотые медали в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в миксте. Об этом 27 января сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

Спортсмены из Украины не только стали лучшими на турнире в Мюнхене, но и установили новый мировой рекорд — 488,3. Рекорд ранее принадлежал стрелкам из Российской Федерации Виталине Бацарашкиной и Артему Черноусову (488,1).

Отмечается, что накануне Елена Костевич также выиграла личные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета в дистанции на 10 м.

Напомним, украинские спортсмены Богдан Ядов и Марина Черняк на Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве завоевали серебряные медали. Марина Черняк отличилась в весовой категории до 48 кг, а Богдан Ядов — до 66 кг.