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Ракурс
Взрыв газа разрушил дома в Гааге. Фото: district8

Взрыв в Гааге привел к обрушению нескольких жилых домов (ФОТО, ВИДЕО)

27 янв 2019, 18:30
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Взрыв в Гааге (Голландия) разрушил несколько жилых домов. ЧП произошло в воскресенье, 27 января.

Известно, что взрыв прозвучал на улице Яна ван дер Хайденстраата. Вследствие этого разрушено несколько жилых домов. Об этом сообщает издание Disctrict8.

В результате происшествия пострадали люди. Кареты скорой помощи доставляют раненых в больницы. На месте взрыва работают спасатели. Пока неизвестно, сколько людей находилось в квартирах и их количество под завалами.

Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа.

Взрыв в Гааге. Фото: Disctrict8

Напомним, в ночь на 27 января в городе Украинск Донецкой области в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв в одной из квартир. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три женщины. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который хозяйка квартиры купила накануне.


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