Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме. Фото: Нацполиция

В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме, есть пострадавшие (ФОТО)

27 янв 2019, 12:40
999

В городе Украинск Донецкой области в четырехэтажном многоквартирном доме в ночь на 27 января произошел взрыв в одной из квартир. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Известно, что при взрыве пострадали три женщины. Правоохранители утверждают, что ранения получила 40-летняя хозяйка квартиры и ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавших женщин увезли в больницу.

В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме. Фото: НацполицияПо предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который хозяйка квартиры купила накануне.

В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме. Фото: НацполицияНапомним, что в Тбилиси взрыв газа в многоэтажном жилом корпусе на улице Автандила в столичном районе Диди Дигоми унес жизни четырех человек. Трагический инцидент произошел 16 января в 20.20. Пока неизвестно, почему произошел взрыв газа. Он фактически разрушил две квартиры, повредил стены дома, межэтажные перекрытия и шахту лифта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше