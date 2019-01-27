В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме, есть пострадавшие (ФОТО)

В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n117328-v-doneckoy-oblasti-proizoshel-vzryv-v-mnogoetajnom-dome-est-postradavshie-foto.html

Racurs.ua

В городе Украинск Донецкой области в четырехэтажном многоквартирном доме в ночь на 27 января произошел взрыв в одной из квартир. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Известно, что при взрыве пострадали три женщины. Правоохранители утверждают, что ранения получила 40-летняя хозяйка квартиры и ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавших женщин увезли в больницу.

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который хозяйка квартиры купила накануне.

Напомним, что в Тбилиси взрыв газа в многоэтажном жилом корпусе на улице Автандила в столичном районе Диди Дигоми унес жизни четырех человек. Трагический инцидент произошел 16 января в 20.20. Пока неизвестно, почему произошел взрыв газа. Он фактически разрушил две квартиры, повредил стены дома, межэтажные перекрытия и шахту лифта.