Отравление детей в Хмельницкой области: второй раз за полгода в детском саду произошла вспышка инфекции

https://racurs.ua/n117327-otravlenie-detey-v-hmelnickoy-oblasti-vtoroy-raz-za-polgoda-v-detskom-sadu-proizoshla-vspyshka.html

Racurs.ua

В городе Нетешин Хмельницкой области во второй раз за полгода в детском саду массово отравились дети. Вспышка инфекции произошла в детском саду № 5. Медики диагностировали у восьми детей пищевую токсикоинфекцию.

Вспышка инфекции могла произойти из-за нарушения санитарных и эпидемических норм, а также из-за поставки некачественных продуктов в детсад, об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Известно, что в этом детском саду уже организовали внеплановую проверку для выяснения причин массового отравления. О вспышке инфекции сообщили правоохранителям.

Напомним, 5 октября в детском саду «Радуга» в Нетешине зафиксировали вспышку кишечных инфекций. Сначала в больницу попали 20 детей и один воспитатель. Позже количество заболевших увеличилось до 31. Областной лабораторный центр сделал анализы питьевой воды и испражнений больных детей, но возбудителей кишечной инфекции не обнаружил. Ответственным за вспышку инфекции грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.