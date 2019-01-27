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Ракурс

Отравление детей в Хмельницкой области: второй раз за полгода в детском саду произошла вспышка инфекции

27 янв 2019, 12:05
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В городе Нетешин Хмельницкой области во второй раз за полгода в детском саду массово отравились дети. Вспышка инфекции произошла в детском саду № 5. Медики диагностировали у восьми детей пищевую токсикоинфекцию.

Вспышка инфекции могла произойти из-за нарушения санитарных и эпидемических норм, а также из-за поставки некачественных продуктов в детсад, об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Известно, что в этом детском саду уже организовали внеплановую проверку для выяснения причин массового отравления. О вспышке инфекции сообщили правоохранителям.

Напомним, 5 октября в детском саду «Радуга» в Нетешине зафиксировали вспышку кишечных инфекций. Сначала в больницу попали 20 детей и один воспитатель. Позже количество заболевших увеличилось до 31. Областной лабораторный центр сделал анализы питьевой воды и испражнений больных детей, но возбудителей кишечной инфекции не обнаружил. Ответственным за вспышку инфекции грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: Ракурс


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