Трамп пожертвовал президентскую зарплату на борьбу с алкоголизмом

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Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп пожертвовал 100 тыс. lолл. из своей зарплаты на исследование, как алкоголизм влияет на здоровье людей и разработку способов борьбы с ним.

В Белом доме сообщили, что всю президентскую зарплату за третий квартал 2018 годаТрамп перечислил в Национальный институт исследования алкоголизма, пишет Washington Post.

Такое решение Трамп принял из-за того, что алкоголизм затронул и его семью. Старший брат президента США Фред умер в 1980-х годах после длительной борьбы с алкогольной зависимостью.

Во время президентской кампании в 2016 году Трамп обещал, что он не будет забирать себе зарплату президента, ежегодный размер которой составляет 400 тыс. долл. Но по законам США он все равно должен эти деньги получить. Поэтому Трамп решил после того, как он получает их на свой счет, сразу же перечислять в государственные организации.

Напомним, что башня Трампа в Москве (Trump Tower) должна была стать самой высокой в Европе с высотой 462 м. Будущий президент США лично утвердил архитектурный проект, а также его местоположение в столице России. В свою очередь, переговоры по строительству стеклянного небоскреба продолжались и во время активной фазы избирательной кампании 2016 года в США.