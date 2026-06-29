В Украине за прошедшие сутки в экосистемах возникло 220 пожаров. Фото: ГСЧС

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Сотні пожеж в Україні виникли у неділю, 28 червня.

За минулу добу в українських екосистемах спалахнуло 220 пожеж, а загальна площа загорять склала майже 118 га. Переважно горіла суха рослинність і посіви пшениці. Причинами пожеж стала людська недбалість та російські обстріли. Гасили вогонь понад тисяча рятувальників та близько 240 одиниць техніки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У відомстві наголосили, що в спекотну та вітряну погоду навіть невелика іскра може призвести до втрати врожаю та значних збитків. Рятувальники закликали:

не випалювати суху рослинність;

не кидати недопалки та сірники на узбіччях і полях;

не використовувати відкритий вогонь поблизу посівів;

стежити за справністю сільськогосподарської техніки.

Також у ДСНС нагадали, що за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність — для громадян штрафи становлять від 3 тис. 60 до 6 тис. 120 грн, для посадових осіб — до 30 тис. 600 грн. На територіях природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12 тис. 240 грн.

Нагадаємо, український Гідрометцентр попереджав, що через спеку в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі погодні умови сприяють високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).