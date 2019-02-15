Студенты травились угарным газом, а сигнализация не сработала: в Киеве горел корпус Национального авиационного университета (ФОТО, ВИДЕО)

Горел корпус НАУ. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n118214-studenty-travilis-ugarnym-gazom-a-signalizaciya-ne-srabotala-v-kieve-gorel-korpus-nacionalnogo.html

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Пожар в корпусе Национального авиационного университета произошел в пятницу, 15 января. Возгорание случилось на цокольном этаже четырехэтажного корпуса учебного заведения.

Огонь вспыхнул в подсобном помещении. На момент возгорания на цокольном этаже находились пять человек, которых эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели локализовали пожар на площади 30 кв. м. в 10.23, а ликвидировали — в 10.29. Пожар повредил мебель, оргтехнику, стены и потолки помещения. В ГСЧС уверяют, что в результате пожара никто не пострадал. Его причину устанавливают специалисты.

О том, что в результате пожара студенты надышались угарного газа, сообщил очевидец пожара Кирилл Кухельный. На собственной странице в Facebook он написал, что во время задымления все вынуждены были травиться угарным газом, а выбраться из помещения было сложно, потому что неизвестно в кого были ключи от выходов. Также не сработали ни сирены, ни пожарная сигнализация.

Он вспомнил трагедию в российском Кемерово, где во время пожара в торговом центре погибли десятки людей.

«Видимо, история с ТЦ „Зимняя Вишня“, где люди не смогли выбраться из кинотеатра из-за похожих причин (заваленные пожарные выходы и закрытые на ключ двери), никого ничему не научила», — написал очевидец в соцсети.

Напомним, в феврале произошел пожар в селе Чубинское Киевской области. Огонь полностью уничтожил одну квартиру и крышу на площади 300 кв. м. Еще десяток квартир затоплены и повреждены в результате пожара.