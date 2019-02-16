США направили в Венесуэлу первый военный самолет с гумпомощью

Самолет США марки C-17. Фото: Википедия

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Racurs.ua

Первый самолет с гуманитарной помощью направили в Венесуэлу Соединенные Штаты Америки.

Это первый из трех грузовых самолетов C-17 с гуманитарным грузом, который вылетел с авиабазы Homestead во Флориде и уже приземлился в колумбийском городе Кукуту на границе с Венесуэлой. Об этом 16 февраля сообщает АР.

Ранее гумпомощь в Венесуэлу доставляли коммерческими самолетами. Воздушная машина доставила 180 т продуктов питания и медицинских наборов. В Вашингтоне уверены, что этого хватит более чем на 25 тыс. человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже пообещал заблокировать американскую помощь. Он считает помощь из США незаконной, заявляет, что Венесуэла обойдется без нее.

Как известно, Соединенные Штаты Америки признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. При этом президент США Дональд Трамп не исключил применения Вооруженных сил Соединенных Штатов в Венесуэле. А советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон говорил, что власти США рассматривают все варианты действий, в частности, и размещение войск в Колумбии, которая граничит с Венесуэлой.

Напомним, президент Николас Мадуро заявил, что намерен остаться на своем посту до 2025 года и пригрозил Соединенным Штатам войной, в случае военного вмешательства Вашингтона.