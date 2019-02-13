В Крыму объявили в розыск представителя Меджлиса. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n118128-v-krymu-obyavili-v-rozysk-predstavitelya-medjlisa.html

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Эскендера Бариева, члена Меджлиса крымскотатарского народа, объявил в розыск так называемый Верховный суд оккупированного Крыма. Соответствующее постановление суд выдал еще 29 января.

В постановлении говорится, что в отношении Бариева оккупанты открыли уголовное дело за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 280.1 Уголовного кодекса РФ). Об этом сегодня сообщает «Крымская правозащитная группа».

Сотрудники ФСБ РФ в прошлом году дважды приходили к семье Бариева, допрашивали его сестер, родителей и тестя о деятельности и местонахождении члена Меджлиса, который еще в 2015 году переехал в Киев.

24 декабря 2018 года оккупационный суд Симферополя заочно избрал Бариеву меру пресечения в виде двухмесячного ареста с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания в России.

Правозащитники и сам Бариев считают действия оккупационных властей Крыма политическим преследованием активиста за его общественную и политическую деятельность.

Напомним, в течение девяти месяцев 2018 года оккупационные власти Крыма провела 79 обысков у местных жителей, в основном — у крымских татар. Силовики задержали 91 человека, а еще 138 человек — арестовали. Из-за таких действий оккупантов умерли шесть человек.