Тренировка с косатками: семья китов-убийц присоединилась к женщине во время плавания (ВИДЕО)

Косатки плавают с женщиной в океане. Фото: Pikabu

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В Австралии студенту при помощи квадрокоптера удалось снять на видео, как семья косаток присоединилась к пловчихе во время ее тренировки, пишет News One.

Произошло это у берегов полуострова Коромандел (Новая Зеландия). Три косатки подплыли к 60-летней пловчихе и кружили рядом с ней.

Косатки — это самые крупные на Земле представители дельфинов, обитающие почти по всему Мировому океану. Еще их называют китами-убийцами, хотя для людей они опасности не представляют.

Взаимодействие косаток и людей в дикой природе наблюдается крайне редко. Пловчиха, к которой подплыли косатки, рассказала, что вначале испугалась, что они примут ее за добычу из-за темного гидрокостюма, но потом она поняла, что косатки не опасны. Ближе всех к ней подплывала большая особь, а малыши держались поодаль. Скорее всего, это была самка с детенышами.

Ольга Титова из Российской академии наук утверждает, что люди не представляют для косаток опасности и не являются объектом их целенаправленного интереса. Поэтому случай, когда косатки проявили к человеку такой интерес и так долго с ним плавали, довольно уникальный.

Напомним, что ученые предрекли «апокалипсис косаток» из-за запрещенных 40 лет назад химикатов.