Обнародован президентский рейтинг и топ-10 партийных предпочтений киевлян (ИНФОГРАФИКА)

Фото: Обнародован президентский рейтинг и топ-10 партийных предпочтений киевлян / spec-kor.com.ua

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Лидером президентского рейтинга, по мнению киевлян, является Юлия Тимошенко, которую поддержали 12% опрошенных. В свою очередь, самую высокую позицию партийного рейтинга занимает партия «Батькивщина», Петр Порошенко и его политсила БПП идут вторыми. Об этом сообщает пресс-служба социологической группы «Рейтинг» со ссылкой на результаты опроса в рамках проекта «Портреты регионов», который проводился в Киеве с 16 ноября по 2 декабря.

В президентском рейтинге вторую позицию занимает действующий президент Порошенко, третью — шоумен Владимир Зеленский, за которым следуют Анатолий Гриценко, Юрий Бойко и Святослав Вакарчук.

В парламентском рейтинге помимо «Батькивщины» и БПП, киевляне показали свою приверженность политсилам «Слуга народа», «Гражданская позиция», «Оппозиционный блок», «Наши», «Самопомощь» и «Свобода».

Подавляющее большинство опрошенных (70%) испытывают гордость за то, что они являются гражданами Украины, еще большее число (74%) гордится быть жителями Киева.

Кроме этого, 70% опрошенных киевлян считают себя счастливыми людьми. Социологи отмечают, что о личном счастье больше говорили молодые и состоятельные респонденты.

Большинство опрошенных жителей столицы отметили культурно-историческую близость к жителям Киевской и Львовской областей. Среди соседних стран киевляне считают себя наиболее близкими к Беларуси, Польше и РФ. Вместе с тем, почти 70% респондентов считают Россию страной-агрессором.

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 63% киевлян, а в НАТО — 57%. Лишь 5% жителей Киева поддерживают вступление Украины в Таможенный Союз.

Напомним, ранее сообщалось, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают 51% украинцев, а в НАТО — 41%.