Оприлюднено президентський рейтинг та топ-10 партійних вподобань киян (ІНФОГРАФІКА)

Фото: Оприлюднено президентський рейтинг та топ-10 партійних вподобань киян / spec-kor.com.ua

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Лідером президентського рейтингу, на думку киян, є Юлія Тимошенко, яку підтримало 12% опитаних. Найвищу позицію партійного рейтингу посідає партія «Батьківщина», Петро Порошенко та його політсила БПП йдуть другими. Про це повідомляє прес-служба соціологічної групи «Рейтинг» з посиланням на результати опитування в рамках проекту «Портрети регіонів», яке проводилося у Києві з 16 листопада по 2 грудня.

У президентському рейтингу другу позицію посідає чинний президент Порошенко, третю — шоу-мен Володимир Зеленський, за яким йдуть Анатолій Гриценко, Юрій Бойко та Святослав Вакарчук.

У парламентському рейтингу окрім «Батьківщини» та БПП, кияни засвідчили свою прихильність політсилам «Слуга народу», «Громадянська позиція», «Опозиційний блок», «Наші», «Самопоміч» та «Свобода».

Переважна більшість опитаних (70%) відчувають гордість за те, що вони є громадянами України, ще більша кількість (74%) пишається бути жителями Києва.

Окрім цього, 70% опитаних киян вважають себе щасливими людьми. Соціологи зазначають, що про особисте щастя більше говорили молодші та заможніші респонденти.

Більшість опитаних мешканців столиці відмітили культурно-історичну близькість до жителів Київської та Львівської областей. Серед сусідніх країн кияни вважають себе найбільш близькими до Білорусі, Польщі та РФ. Разом з тим, майже 70% респондентів вважають Росію країною-агресором.

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 63% киян, а до НАТО — 57%. Лише 5% жителів Києва підтримують вступ України до Митного Союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступ України до Євросоюзу підтримують 51% українців, а до НАТО — 41%.