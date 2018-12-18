Водія-лихача у Рівному затримували зі стріляниною (ФОТО, ВІДЕО)

Утікача тричі намагалися зупинити патрульні, фото — Національна поліція

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Racurs.ua

У Рівному пізно увечері 17 грудня сталася детективна історія із затриманням автомобіля-порушника правил дорожнього руху.

Як повідомили у Національній поліції, вона розпочалася з того, що патрульні помітили на вулиці Рівного автомобіль «Mercedes-Benz ML 430». Він їхав без світла зовнішніх фар і поліція мала намір зупинити водія. Але той почав утікати.

«Мерседес» вилетів на київську трасу, де поліцейські службовою машиною заблокували його рух. Тоді утікач різко розвернувся і поїхав назад у бік Рівного зустрічною смугою.

Вдруге поліція спробувала зупинити правопорушника, створивши на трасі штучний затор. Але водій «Мерседеса», об’їжджаючи машини, зіткнувся з поліцейським «Mitsubushi Outlander» і, не зупиняючись, продовжив втечу.

Переслідування продовжилося у місті. Коли екіпаж патрульних обганяв втікача, той скерував машину на ще один службовий «Mitsubushi Outlander», щоб скинути його з дороги.

Обидві машини на слизькій дорозі наїхали на придорожнє огородження. Але й після зупинки пригода тривала: коли троє поліцейських намагалися наблизитися до «Мерседеса», його водій почав заднім ходом здавати на поліцейських. Тільки після п’яти пострілів по колесам водій здався.

За кермом позашляховика перебував 42-річний житель Хмельницької області. У салоні його автомобіля перебували 38-річна дружина і малолітня донька. Чоловік не зміг пояснити, чому втікав від поліції. У машині знайшли пневматичні пістолет та гвинтівку.

Під час переслідування травмувалися троє поліцейських, пошкоджено два службових автомобіля.

Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 11 грудня у Дніпрі оголений водій зі зброєю і російським паспортом втікав від поліції. Поліція взялася переслідувати водія, котрий на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху. Порушник зупинився, лише коли врізався у металеву огорожу. Тоді поліцейські й помітили, що водій кермував без одягу та, ймовірно, у нетверезому стані, бо навіть не міг вилізти з авто. Під час огляду автомобіля водій почав стріляти зі зброї, яку мав у салоні, намагаючись вчинити самогубство.