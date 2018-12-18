Водителя-лихача в Ровно задерживали со стрельбой (ФОТО, ВИДЕО)

Беглеца трижды пытались остановить патрульные, фото — Национальная полиция

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Racurs.ua

В Ровно поздно вечером 17 декабря случилась детективная история во время задержания автомобиля-нарушителя правил дорожного движения.

Как сообщили в Национальной полиции, она началась с того, что патрульные заметили на улице Ровно автомобиль «Mercedes-Benz ML 430». Он ехал без света внешних фар и полиция намеревалась остановить водителя.

Тот начал убегать и вылетел на киевскую трассу, где полицейские на служебной машине заблокировали его движение. Тогда беглец резко развернулся и поехал обратно в сторону Ровно по встречной полосе.

Во второй раз полиция попыталась остановить правонарушителя, создав на трассе искусственный затор. Но водитель «Мерседеса», объезжая машины, столкнулся с полицейским «Mitsubushi Outlander» и, не останавливаясь, продолжил бегство.

Преследование продолжилось в городе. Когда экипаж патрульных обгонял беглеца, он направил свою машину на еще один служебный «Mitsubushi Outlander», чтобы сбросить его с дороги.

Обе машины на скользкой дороге наехали на придорожное ограждение. Но и после остановки приключение продолжалось: когда трое полицейских пытались приблизиться к «Мерседесу», его водитель начал задним ходом сдавать на полицейских. Только после пяти выстрелов по колесам водитель сдался.

За рулем внедорожника находился 42-летний житель Хмельницкой области. В салоне его автомобиля находились 38-летняя жена и малолетняя дочь. Мужчина не смог объяснить, почему убегал от полиции. В машине нашли пневматические пистолет и винтовку.

Во время преследования травмы получили трое полицейских, повреждены два служебных автомобиля.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, что 11 декабря в Днепре обнаженный водитель с оружием и российским паспортом убегал от полиции. Полиция взялась преследовать водителя, который на большой скорости выехал на встречную полосу движения.

Нарушитель остановился, только когда врезался в металлическое ограждение. Тогда полицейские и заметили, что водитель управлял без одежды и, вероятно, в нетрезвом состоянии, потому что даже не мог вылезти из авто. Во время осмотра автомобиля водитель начал стрелять из оружия, которое было в салоне, пытаясь совершить самоубийство.