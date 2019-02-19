Рада собралась в связи с годовщиной начала агрессии России против Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада почтит погибших жертв Революции достоинства и российско-украинской войны, фото — flickr.com

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Racurs.ua

Во вторник, 19 февраля, в Верховной Раде Украины началось заседание в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

На заседании присутствует президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск. Перед началом заседания он встретился со спикером Андреем Парубием. Кроме того, в Раду пришли многочисленные представители стран ЕС.

Напомним, что сегодня украинцы чтят память Небесной сотни. Пять лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, начался штурм Майдана, который стал началом наиболее радикальной и кровавой фазы Революции достоинства. Ее следствием стала гибель десятков людей и бегство из Украины президента Виктора Януковича и его окружения.