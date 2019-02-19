Огонь, брусчатка и расстрелы: пять лет назад началась кровавая фаза Революции достоинства (ФОТО, ВИДЕО)

Протесты февраля 2014 года в Киеве, фото — Википедия

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Во вторник, 19 февраля, украинцы чтят память Небесной сотни. Пять лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, начался штурм Майдана, который стал началом наиболее радикальной и кровавой фазы Революции достоинства. Ее следствием стала гибель десятков людей и бегство из Украины президента Виктора Януковича и его окружения.

Всю ночь на 19 февраля продолжался штурм позиций протестующих на Майдане. Накануне «Беркут» оттеснил их с ранее удерживаемых позиций и круг обороны замкнулся исключительно на центральной площади столицы. Силовики давили со стороны Институтской улицы и Европейской площади.

Чтобы защититься от штурма, активисты поджигали шины. Им удалось создать сплошную полосу огня, которая остановила силовиков. Беркутовцы тушили пламя водометами, но тщетно. Майдан отбивался брусчаткой, пиротехникой и «коктейлями Молотова». Силовики попытались применить и бронетехнику, но она не преодолела баррикады.

Ночью начался пожар в Доме профсоюзов, в котором в то время протестующие развернули госпиталь. В поджоге заподозрили именно «Беркут», бойцов которого видели на верхних этажах здания активисты. Людей спасали с помощью подъемного крана и веревок. Этот пожар удалось погасить только 20 февраля.

Лидеры оппозиции ночью провели очередные переговоры с Януковичем, результатом которых стало соглашение о перемирии. В ту ночь погибли 17 майдановцев, более двухсот были ранены.

Но утром 19 февраля силовики возобновили штурм Майдана, в результате которого погибли восемь человек, ранены — 206 человек.

Подъезды к Киеву охраняли автоматчики, метро не работало, остановились поезда, которые курсировали в Львовскую и Ивано-Франковске области. Кровавый штурм Майдана всколыхнул регионы Украины и 19−20 февраля состоялись захваты админзданий силовиков во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке.

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане и возле него погибли от 78 до 83 активистов. Самому младшему из них — Назару Войтовичу было 17, самому старшему — Ивану Наконечному — 83 года. После 20 февраля от ранений умерло еще более 20 протестующих.