Появились ранее не опубликованные фото столкновений на Майдане в 2014 году (ФОТО)

События на Майдане. Фото: «Майдан 18-20 февраля. Как все было» в Facebook

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Racurs.ua

Новые фото столкновений на Майдане, произошедших 18 февраля 2014 года, появились в интернете.

Фотографии кровавых событий Революции достоинства, когда Майдан вступил в решающую фазу противостояния, появились на странице сообщества «Майдан 18−20 февраля. Как все было» в Facebook.

Как известно, сегодня проходит пятая годовщина трагических событий на Майдане. 18 февраля 2014 года на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке в Киеве в результате столкновений погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения.

Напомним, в ноябре 2018 года представители Генпрокуратуры отказались прогнозировать сроки завершения расследования дел по преступлениям на Майдане в 2013—2014 годах. В ГП отметили лишь, что «экватор пройден» и заявили о затягивании дел в судах вследствие незавершенной судебной реформы.