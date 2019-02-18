В Эстонии 10 тыс. евро долга по алиментам могут переложить на ребенка. Фото: Днепр час

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Racurs.ua

В Эстонии мужчина оставил 10 тыс. евро долга по алиментам. За 14 лет уклонения от уплаты алиментов покойный «скопил» внушительную сумму долга, который после его смерти перешел к дочери.

Матери ребенка теперь придется или выплатить 200 евро, чтобы прекратить дело о взыскании алиментов, или включить огромный долг в наследство покойного — передать задолженность дочери. Об этом сообщает Postimees.

В Эстонии произошла абсурдная ситуация. Мать-одиночка не получала деньги от бывшего мужа и теперь после его смерти ей достались только задолженности. Расходы судебного исполнителя обычно оплачивает должник, но теперь, когда мужчина умер, подача ходатайства обойдется женщине в 200 евро. Если она откажется это делать, то долг по алиментам будет включен в наследство и достанется ее дочери.

Аннелли, мать наследницы, рассказывает, что бывший муж отказывался выплачивать алименты. Он утверждал, что трехлетнему ребенку деньги не нужны и женщина будет их тратить на себя. Также возникали абсурдные ситуации, когда мужчина звонил девочке и вытягивал из нее деньги. В то время она училась в начальной школе.

Девочка узнала о смерти отца спустя несколько месяцев после смерти дедушки, а теперь обрушилось новое потрясение.