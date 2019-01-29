Размер алиментов: дело о безработном землевладельце

Размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Фото: familytreasures / Flickr

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После того как Верховная Рада приняла ряд законопроектов в рамках инициативы «Чужих детей не бывает», предполагающих ужесточение наказания за неуплату алиментов, тема эта стала одной из самых болезненных в обществе.

В обновленной ст. 182 Семейного кодекса Украины говорится, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Минимальный рекомендованный размер алиментов равен минимальному прожиточному минимуму.

Поэтому сегодня в судах довольно много исков об увеличении размера алиментов. Однако здесь стоит отметить, что в реальной судебной практике, по словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко, часть судов эти иски не удовлетворяет, считая, что определение размера алиментов — дело судебного исполнителя.

Среди алиментщиков до сих пор встречалось некоторое количество хитрых ребят, которые предпочитали официально «сидеть на мели», получая копеечную зарплату, — лишь бы поменьше платить собственному ребенку. Однако эта лавочка уже закрывается, и доказательством тому — дело, которое прошло через Верховный суд два с половиной месяца назад.

Безработный тоже платит

В этой истории, кстати, речь идет не о маленьком ребенке, а о подростке, а дело происходит в одном из столичных пригородов.

Итак, в 2004 году распалась семья, единственный сын пары остался с матерью, а отцу назначили алименты — 150 грн в месяц. В то время прожиточный минимум на детей до 6 лет составлял 324 грн 49 коп., от 6 до 18 лет — 404 грн 79 коп. Средняя зарплата по стране не дотягивала до 600 грн.

Время шло, ребенок подрастал, поступил в одно из киевских профтехучилищ. Мама его жаловалась, что не может найти постоянную работу из-за слабого здоровья. Ну и понятно, что сегодня 150 грн в месяц никак не могут удовлетворить потребностей подростка.

А что же отец? По словам матери, все годы после разрыва его помощь ограничивалась этими 150 грн алиментов ежемесячно. Он женился вторично, в новой семье родилось еще двое детей. Что касается материального дохода отца, то мужчина официально числился безработным и стоял на учете в центре занятости. Однако при этом работал строителем и, по всей видимости, получал зарплату в конверте.

В суде первой инстанции выяснилось еще одно любопытное обстоятельство: безработный отец троих детей был землевладельцем — у него было два участка. Один он сдал в 2012 году на десять лет, а второй (почти 2,5 га) семья обрабатывала самостоятельно.

То есть папа хоть и не был миллионером, но и не бедствовал.

Учтя все это, суд первой инстанции, тот самый, который 13 лет назад установил сумму алиментов, решил увеличить ее со 150 грн до 844 грн 50 коп. (что и составляло половину прожиточного минимума на подростка).

Однако папа обратился в апелляционный суд: мол, я безработный, поэтому платить такие деньги не могу, да еще жена, двое детей. И апелляционный суд… согласился с этими доводами, уменьшив сумму алиментов до 540 грн.

Мать в свою очередь подала кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Это было в 2017 году, а Верховный суд рассмотрел дело в ноябре 2018-го. И вынес однозначное решение: размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше того, который указан в ст. 182 Семейного кодекса.

В решении есть и еще один момент: говоря простым языком, жалобы отца на безработицу и безденежье — безосновательны, апелляционная же инстанция недостаточно полно оценила этот момент.

Главный урок, который можно вынести из этого дела, — минимальный размер алиментов все равно придется платить, даже если ты безработный.

Алименты с «доходов ниоткуда»

С другой стороны, если рассуждать чисто житейски, 844 грн — не бог весть какая сумма. Содержать на нее ребенка в течение месяца точно не получится. Однако теневые зарплаты дают возможность многим если не совсем уйти от алиментов, то по крайней мере сильно их урезать.

На днях и. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов заявил, что с сентября по декабрь прошлого года работодатели легализовали труд 1,9 млн наемных работников.

Сегодня уже разработан проект распоряжения о проведении мероприятий по детенизации трудовых отношений, в частности, в торговле, строительстве, сельском хозяйстве, предоставлении услуг. Сейчас документ находится на рассмотрении в Минфине, и, возможно, его утверждение станет шагом к уменьшению количества липовых безработных в стране.

Кстати, по новому законодательству суд, определяя сумму алиментов, не должен ограничиваться размером заработка и дохода, если будет установлено, что траты плательщика алиментов превышают заработок и доход, а сам плательщик не предоставил сведений об источнике финансовых поступлений. Но скажем честно: пока ни одного подобного дела нам не встречалось.