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Снег выпал на севере Саудовской Аравии. Фото: twitter.com/snap_tabuk
Снег выпал на севере Саудовской Аравии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n118316-sneg-vypal-na-severe-saudovskoy-aravii-foto-video.htmlRacurs.ua
Снег выпал на севере Саудовской Аравии в горном районе Джебель-эль-Лауза.
Это произошло довольно неожиданно, ведь осадки в виде снега не характерны для этой местности, сообщает «Главком».
Впрочем, местные жители не растерялись. В районе открыли пункты проката санок и самодельных лыж. Бедуины в своих традиционных длинных одеждах начали спускаться с гор на приспособленных для этого подручных материалах.
Дети также нашли как применить снег для игр. Они лепят разные фигуры и играют в снежки.
Отмечается, что снег на севере Саудовской Аравии выпадает уже второй год подряд. Из-за этого местные жители начали в шутку предполагать, что, возможно, в будущем их регион станет горнолыжным курортом.
فيه قنوات الظاهر توهم طالعين من سراديبهم، وشارين لهم جولات كمرا� وشافوا أمطار السعودية وتوقعوا أنها أول مرة تنزل في التاريخ هالسنه لذلك قاعدين ينشروا كل مطر يشوفوه عندنا وبعناوين تهول من الأمر ،وأن هالمطر ظاهره � يالله من غلاظة عقولهم هم، وبعض الشعوب اللي صدقوهم تخيلوا وش يقولون؟ تعاليقهم كلها تحمل الحقد +الغل +الجهل!! اللي يقول عذاب وعقاب !، واللي يقول انه لأمر عظيم أن يسقط المطر على صحراء الربع الخالي والمطر اللي يعلقوا عليه كان بالرياض � واللي يقول وأن الأرض تتهيأ لشيء عظيم، وأن هلاك السعوديين قرب، وصاروا يهددوننا في التعليقات بالقتل والتقطيع والتنكيل ومن دناءة بعضهم ، وضعف نفسه صاروا يقسموا بأن يقطعونا بأسنانهم � لأن باعتقادهم انهم جنود المهدي، والصحيح انهم جنود الأعور الدجال بسبب جهالتهم معقوله يعني هالشعوب وخصوصا شعوب … كانوا يتوقعوا أن السعودية كلها التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني كم2. صحراء الربع الخالي؟ .أو كانوا يتوقعوا أن المطر لا ينزل بالسعودية طول هالقرون؟ طيب أجل اشلون عشنا وعاشت المواشي والحيوانات والمراعي؟. .تخيلوا كانوا يغضبوا من السعوديين اللي يذكروا الله أثناء تصوريهم، وكانوا ينكروا ليه السعودي فرحان ويقول ماشاءالله؟ للأسف شعوب تؤمن بالطيره … قاتل الله الجهل فهو يفعل بصاحبة مالا يفعله العدو بعدوه. طبعاً هالفيديو من #سدير شمال #الرياض. . @lavender_njd_ksa. .#السعوديه_البلد_القاره��#امطار_السعوديه .#تطبيع_تركيا_مع_اسرائيل. .#المملكةالعربيةالسعودية. #غزة #حيفا #حماس #رام_الله .#تنظيم_الحمدين .#ابو_غريب #الحوثيين .#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه #خاشقجي #MBS #الكويت #عمان #قطر #السودان #لبنان #فلسطين #سوريا#الاردن#الجزائر #تونس #موريتانيا #كردستان #المغرب #ليبيا #السودان
Напомним, что эта зима запомнилась рядом природных аномалий. Так, снег выпал в странах северной Африки. Больше всего пострадал алжирский регион Калибия, здесь был ограничен доступ к продовольствию и объектам инфраструктуры.