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Корь унесла еще одну жизнь в Украине. Фото: Life.ru

Корь в Украине: в Киеве зафиксировали первую смерть от осложнений болезни

18 фев 2019, 14:12
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В Киеве зафиксирован первый смертельный случай от кори.

Вследствие осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерла 57-летняя жительница столицы. Об этом заявила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, сообщает «Укринформ».

Смерть от кори зафиксировали в Александровской больнице. Женщина не смогла пережить осложнения — тяжелую пневмонию. Кроме того, у нее было подозрение на тромбоэмболию легочной артерии.

«Это — первый случай в больнице, и в Киеве», — отметила врач.

Тем временем в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что за семь недель 2019 года корью заболели 3 тыс. 264 человека. Из этого числа болезнь диагностирована у 1 тыс. 719 детей. Всего в этом году за неполных два месяца от кори умерло уже восемь человек, среди которых два ребенка. В 2018 году корь унесла 16 жизней. Больше всего корью болеют жители Львовской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой областей и Киева.

Напомним, в Луцке от учебы отстранили 1 тыс. 98 школьников из-за того, что в них не было прививок от кори. В каждом учебном заведении решение о недопущении непривитых детей к обучению принимается по решению педагогического совета.


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