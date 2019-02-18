Украинский спецназ на Донбассе захватил в плен вражеского диверсанта

Бойцы Сил специальных операций ВСУ. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Захватили в плен диверсанта военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил.

Представитель незаконных вооруженных формирований действовал в составе диверсионно-разведывательной группы пророссийских боевиков. В понедельник, 18 февраля, вражескую ДРГ обнаружили на одном из наблюдательных постов на северном направлении. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Бойцы военного спецназа заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской группы, завязался короткий бой. Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили четырех боевиков, одного взяли в плен. Сейчас пленного допрашивают.

Напомним, 23 января в плен боевиков попал военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который пропал вблизи села Павлополь Волновахского района Донецкой области.