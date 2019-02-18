Супрун назвала лекарства и вакцины, которые на этой неделе Минздрав направит в регионы

Ульяна Супрун. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/n118312-suprun-nazvala-lekarstva-i-vakciny-kotorye-na-etoy-nedele-minzdrav-napravit-v-regiony.html

Racurs.ua

Первый заместитель министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала лекарства и вакцины, которые не были вовремя доставлены в медицинские учреждения.

Так, на складах были задержаны препараты для онкобольных и больных гепатитом, мукополисахаридозом, гемофилией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила руководительница Минздрава на своей странице в Facebook.

Сейчас к пациентам уже направлены лекарства от рака щитовидной железы, у которых очень короткий срок годности (всего 21 день). Также направлены в больницы лекарства для больных туберкулезом и вирусным гепатитом.

В ближайшее время коммунальные медучреждения первичной помощи получат около 390 тыс. вакцин от кори, паротита и краснухи. Новую партию вакцин используют для прививок военнослужащим и школьникам во Львовской области, где наблюдается наибольшая вспышка кори.

Отметим, что в феврале в Окружном суде Киева рассматривался иск нардепа Игоря Мосийчука из Радикальной партии к Супрун. Так, суд запретил Супрун исполнять обязанности министра. Однако 14 февраля суд отменил решение. Кабмин назначил Супрун на должность первого заместителя министра. Впрочем, и это решение уже обжаловал другой представитель радикальной партии.