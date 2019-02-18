Россия переписывает историю Крыма: издан учебник, «оправдывающий» депортацию крымских татар (ФОТО)

Россия переписывает историю Крыма: выдан учебник, «оправдывающий» депортацию крымских татар. Фото: Крымская правозащитная группа

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В школах Крыма появился новый учебник по истории за 10-й класс. В нем утверждается, что крымские татары сотрудничали с фашистами и пользовались всесторонними благами.

В учебнике рассказывается, будто крымские татары приветствовали немецких солдат и активно оказывали содействие оккупантам. На страницах «Истории Крыма» описывают, как крымским татарам раздавали бесплатную еду, помогали строить жилье и давали земельные участки. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«Высказывания подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа», — негодуют правозащитники.

Эксперты «Крымской правозащитной группы» настаивают на исключении учебника из списка пособий за использование языка вражды.

Один из соавторов учебника, зампред экспертно-консультативного совета при оккупационном главе Крыма Александр Форманчук ранее заявил «Коммерсанту», что в книге изложены исторические факты и извиняться авторам не за что.

Последние пять лет, уверяют правозащитники, подконтрольные РФ власти Крыма разжигают межнациональную рознь и пытаются расколоть крымское сообщество.

По оценкам правозащитников, по этому учебнику могут начать учиться около 10−15 тыс. школьников в год, что окажет масштабное влияние на детей.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ провела обыски в домах крымских татар. Задержанных крымчан обвинили в содействии исламским террористам.